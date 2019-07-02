تعيين مطر النعيمي مديراً عاماً لمركز أبوظبي للصحة العامة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، عن تعيين مطر سعيد النعيمي مديراً عاماً لمركز أبوظبي للصحة العامة، حيث سيتولى جملة من المهام بما في ذلك إدارة وتنسيق خطط وضع معايير الصحة العامة وقيادة جهود التنسيق مع مختلف الجهات المعنية والعمل على تطوير شراكات استراتيجية مع أطراف فاعلة على المستوى المحلي والعالمي. وأوضحت دائرة الصحة أبوظبي أنه بناء على مرسوم القانون رقم «14» لسنة 2019 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء «مركز أبوظبي للصحة العامة»، أن المركز سيسهم بشكل محوري في تعزيز الجهود المبذولة من أجل ضمان صحة وسلامة سكان الإمارة.