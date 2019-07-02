انخفاض في درجات الحرارة معظم الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا ورطبا صباحا وتظهر بعض السحب المنخفضة ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة الثلاثاء والجمعة والسبت.

وذكر المركز - في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الثلاثاء إلى السبت - أن الطقس غدا سيكون صحوا بوجه عام ومغبرا أحيانا نهارا ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا غربا مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س ويكون البحر متوسط الموج قد يضطرب أحيانا غربا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

أما طقس يوم "الأربعاء"، فسيكون رطبا صباحا على السواحل وصحوا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة شرقا، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل طقس يوم "الخميس" رطبا صباحا ويحتمل تشكل ضباب خفيف خاصة غربا يصبح صحوا بوجه عام وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقا وتميل درجات الحرارة للارتفاع على المناطق الداخلية، والرياح شرقية وجنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية ظهرا خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع أن يكون طقس "الجمعة" صحوا بوجه عام وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقا وتميل درجات الحرارة للانخفاض على المناطق الغربية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا خاصة غربا وتكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 42 كم/س، ويكون البحر متوسط الموج يضطرب تدريجيا في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

وتشهد الدولة يوم "السبت" طقسا رطبا صباحا ويحتمل تشكل ضباب أو ضباب خفيف شمالا، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا ويحتمل تكون بعض السحب على الجبال شرقا مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية غربا وشرقية شرق الدولة معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر متوسط الموج يضطرب أحيانا غربا في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.