توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا نهاراً ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة و تزداد الرطوبة النسبية على المناطق الساحلية والداخلية خلال الليل وصباح الغد الباكر مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.. والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة.

و حركة الرياح: شمالية غربية / 20 - 30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة أحياناً.

والموج في الخليج العربي يكون متوسطا بوجه عام.. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:49 والمد الثاني عند الساعة 00:37 والجزر الأول عند الساعة 18:12 والجزر الثاني عند الساعة 08:03 .. و في بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط بوجه عام .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:56 والمد الثاني عند الساعة 20:47 والجزر الاول عند الساعة 15:31 والجزر الثاني عند الساعة 03:39.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 28 70 10

دبي 41 29 60 20

الشارقة 40 30 50 20

عجمان 40 29 60 25

أم القيوين 40 27 70 25

رأس الخيمة 41 26 65 20

الفجيرة 40 31 70 20

العين 45 30 50 10

ليوا 46 27 55 10

الرويس 40 29 60 25

السلع 41 30 65 20

دلما 42 29 70 15

طنب الكبرى 37 30 80 25

طنب الصغرى 37 30 80 25

أبو موسى 37 30 80 25