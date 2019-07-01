بدعم إماراتي .. افتتاح مركز للإنزال السمكي بـ" المتينة " في الساحل الغربي اليمني

المصدر: وام

بدعم إماراتي تم أمس افتتاح " مركز الإنزال السمكي" في منطقة المتينة التابعة لمديرية التحيتا بالساحل الغربي لليمن وتزويده بمنظومة طاقة شمسية متكاملة.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي اليمني إن أكثر من 4 آلاف صياد في مناطق " المتينة و الجلبة و رأس الحسي و النخيل و السقف و الغويرق و البقعة و الفازة" سيستفيدون من هذا المركز الذي يأتي ضمن 24 مركزا للإنزال السمكي تم تأهيلها وإنشاؤها من قبل دولة الإمارات بالساحل الغربي لليمن.

وأشار إلى أن هذا المشروع سينهي بشكل جذري معاناة الصيادين خاصة وأن هذه المنطقة كانت تفتقر إلى مركز إنزال سمكي .. موضحا أن المشتغلين في مجال الاصطياد السمكي في المنطقة بدأوا عملهم ما سيعود بالخير على سكانها البالغ عددهم أكثر من 9 آلاف نسمة.

من جهته أكد حسن علي ابراهيم هنبيق مدير عام مديرية التحيتا رئيس مجلسها المحلي أن مركز الإنزال السمكي الذي تم إنشاؤه بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سيسهم بشكل كبير في تحسين معيشة الصيادين في المتينة والمناطق المجاورة لها.

من جانبهم قال صيادون يمنيون مستفيدون إن المركز منحهم دافعا معنويا كبيرا من أجل العودة إلى ممارسة مهنة صيد و تسويق وبيع الأسماك لتحسين ظروفهم المعيشية وزيادة دخولهم .. مشيدين بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والتي عملت على تقديم الدعم السخي في مختلف المجالات الإنسانية والخدمية والتنموية على امتداد قرى ومناطق الساحل الغربي.