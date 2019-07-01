بدء العمل بمبادرة خفض المخالفات المرورية 50 % بعجمان

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان، عن بدء العمل صباح اليوم بمبادرة خفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50 % وذلك بناء على توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ، ولي عهد عجمان ، رئيس المجلس التنفيذي بمناسبة عام التسامح ومن أجل تعزيز السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق، وعلى الجمهور المستفيدين من المبادرة مراجعة مراكز الخدمة أو استخدام التطبيقات الذكية والموقع الالكتروني لشرطة عجمان.

وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان ، إنه بدأ العمل من صباح اليوم بتخفيض قيمة المخالفات المرورية في إمارة عجمان بنسبة 50%، ويستمر الخصم إلى نهاية العام الحالي ، لافتا بأنه يتوجب على السائق عدم ارتكاب مخالفة على مدار 6 اشهر وعليه يتم تطبيق نسبة الخصم لكافة المخالفات القديمة للأعوام الماضية وذلك من أجل تشجيع جميع قائدي المركبات بالالتزام بقواعد السير والمرور.

كما أشار إلى أن المبادرة تشمل الإعفاء من حجز المركبات والغرامة في حالة الالتزام بعدم ارتكاب مخالفة مرورية خلال 6 أشهر ، وأن المبادرة ربطت بسلوك قائدي المركبات الإيجابي وأهمية التزام الجميع بقوانين وأنظمة السير والمرور من أجل الحفاظ على سلامة كافة مستخدمي الطريق .

ولفت بأنه بدأ إطلاق المبادرة من مطلع العام الحالي وتطبيق عملية الخصم تبدأ مع مطلع يوليو الحالي وتستمر إلى نهاية العام ، لافتا إلى أن السنوات الماضية أطلقت العديد من المبادرات الخاصة بخفض قيمة المخالفات المرورية وذلك تخفيفا على الجمهور.