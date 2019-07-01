نيابة دبي تعرّف بنظام «الإعارة والانتداب» لإكسبو 2020

المصدر: دبي - البيان

نظمت النيابة العامة بدبي، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية وفريق إكسبو 2020 ورشة إكسبو لموظفي الدائرة لشرح نظام الإعارة والانتداب وتشجيع مشاركة الموظفين في هذه الفعالية الوطنية بما ينسجم مع أحكام وقوانين حكومة دبي لسنة 2018، وبهدف نقل المعرفة إلى موظفي القطاع الحكومي ومنحهم فرصة المساهمة بخبراتهم إلى جانب الاندماج مع أفضل الكفاءات العالمية التي ستتوافد على معرض إكسبو 2020.

وأوضح فريق إكسبو 2020 أن الزيارة جاءت انطلاقاً من توجيهات الحكومة الرشيدة لتكاتف كافة القطاعات والجهات الحكومية ومؤسسات الدولة لدعم استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020 الذي سيقام تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».