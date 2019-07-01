ولي عهد رأس الخيمة يعزي في وفاة حريزة الرحبي

المصدر: رأس الخيمة - وام

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها حريزة سعيد زيد الرحبي، أرملة علي عبد الله محمد الرحبي.

وأعرب سموه، خلال زيارته أمس خيمة العزاء المقامة بمنطقة الرحبة في رأس الخيمة، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أخوة وأبناء وذوي الفقيدة.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه.. الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري في رأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، وعدد من المسؤولين.