حميد النعيمي وسعود المعلا ووليا عهد الفجيرة وأم القيوين يعزون في وفاة زوجة عبد الله الشرفاء

المصدر: عجمان - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين واجب العزاء في وفاة زوجة عبد الله أمين الشرفاء في مجلس العزاء في منطقة مشيرف.

كما قدّم واجب العزاء سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ حميد بن أحمد المعلا، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وضباط شرطة عجمان، واللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وكبار ضباط شرطة دبي، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ووجهاء وأعيان البلاد وجموع من المواطنين والمقيمين وكبار الشخصيات.

وأعرب الشيوخ والمعزون عن خالص عزائهم ومواساتهم، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.