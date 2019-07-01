محمد البواردي ورئيس وزراء مالي يبحثان علاقات التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

التقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، أمس في مقر الوزارة بأبوظبي، بوبو سيسي رئيس وزراء جمهورية مالي الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب معاليه برئيس وزراء جمهورية مالي وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مالي وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

مستجدات

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في المنطقة وتطوراتها.

حضر اللقاء مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة والوفد المرافق للضيف.