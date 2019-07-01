غوتيريس: مشاريع الطاقة المتجددة في الإمارات مُبهرة

المصدر: أبوظبي - وام

قام أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، بجولة بالطائرة المروحية فوق محطة «نور أبوظبي» للطاقة الشمسية، بمناسبة دخول المحطة الكبرى من نوعها في العالم حيز التشغيل التجاري اعتباراً من أمس.

وقال غوتيريس: «أحياناً تكون الفرصة، كما هي الحاجة، أم الاختراع، وهنا في دولة الإمارات، يشعر المرءُ بالانبهار عندما يرى هذا العدد المتنامي من مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد، ففي وقتنا الحاضر، بات توسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة المتجددة في جميع دول العالم ليس مجرد حاجة ملحة إلى التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، بل خطوة مجزية من الناحية الاقتصادية، لما تنطوي عليه من إيجابيات مثل تحسين صحة الناس من خلال تقليل التلوث، ولكي نتمكن من جني كل هذه الفوائد، نحن بحاجة إلى تأمين تدفقات أكبر من التمويلات الموجهة لمكافحة التغير المناخي، وهنا تنبع أهمية «قمة الأمم المتحدة للمناخ 2019» التي ستشكّل فرصة مميزة».