عبدالله بن زايد: حريصون على الشراكات الدولية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة الذي يزور البلاد حالياً.وتم خلال اللقاء الذي عـقـد في قصر الإمارات بأبوظبي بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة وتطويرها عبر آليات الشراكة المتعددة في المجالات التنموية والإنسانية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة مؤكداً حرص الإمارات على بناء وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التنموي والإنساني وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة.

كما تم خلال اللقاء استعراض المواقف ووجهات النظر السياسية تجاه عدد من القضايا المتعددة المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية خصوصاً تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا ومختلف الجهود الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار العالمي.

من جانية أثنى أنطونيو غوتيريس على التعاون الوثيق بين الإمارات والأمم المتحدة.. كما أشاد بالدور المهم الذي تلعبه الإمارات في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية.