مبادرة لتأهيل شباب الإمارات لوظائف المستقبل

المصدر: دبي - البيان

استضاف البنك الدولي، بالتعاون مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، ومؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، مبادرة «مهارات من أجل المستقبل»، في جامعة زايد بدبي يومي 19 و20 يونيو، لتزويد الجيل الجديد من رواد التكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمهارات المطلوبة، بهدف تأهيلهم لوظائف المستقبل. واستقطبت المبادرة التي أقيمت على مدى يومين، طلاباً من 12 مؤسسة تعليمية، اطلعوا على معلومات حول طبيعة العمل المتغيرة، وتلقوا تدريباً تمهيدياً على تكنولوجيا الحوسبة السحابية، بالاعتماد على مصادر برنامج AWS Educate.

مهارات

وتشهد مهارات الحوسبة السحابية اليوم، طلباً مرتفعاً من مختلف القطاعات حول العالم، حيث جرى تصنيفها من قبل «لينكد إن»، على مدى أربع سنوات متتالية، على أنها المهارة الأولى التي تحتاج إليها الشركات، وتعرف الطلبة من خلال دورة للتدريب إلى أساسيات تكنولوجيا أمازون ويب سيرفيسز (AWS) للحوسبة السحابية، والتي شملت أيضاً الخدمات الرئيسة التي تقدمها الشركة وكيفية الاستفادة منها. وتأتي هذه الدورة التدريبية، في إطار مبادرة AWS Educate العالمية من أمازون، والتي تهدف إلى تزويد الطلبة والمعلمين بالمصادر اللازمة، لتسريع التعلم المرتبط بالحوسبة السحابية.

تدريب

وقدمت مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، جزءاً من التدريب، يستند إلى برنامج الغرير للمفكرين اليافعين، وهو منصة رقمية على شبكة الإنترنت، تعمل على تأهيل الشباب الإماراتي والعربي، وتزويده بالمهارات والمعرفة المطلوبة للانتقال من مرحلة المدرسة الثانوية إلى مرحلة التعليم الجامعي، ومن التعليم الجامعي إلى سوق العمل. وقام أكثر من 10 آلاف شاب إماراتي بالتسجيل في المنصة، منذ انطلاقها في أكتوبر 2018، ويستفيد هؤلاء الشباب مما يزيد على 20 دورة تدريبية على مهارات المستقبل، تقدم عبر شبكة الإنترنت.