مناقشة إدارة الأزمات ودور الاتصال في المواقف الاستثنائية

المصدر: دبي - البيان

نظّم المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ورشة عمل ضمن البرامج التدريبية المخصصة لأعضاء «شبكة دبي للدبلوماسية الإعلامية والاتصال الاستراتيجي» للعام 2019، دارت محاورها حول أنواع الأزمات ومعايير تقسيمها، ومراحل إدارة الأزمة، ودور الإعلام في إدارة المواقف الحرجة في أوقات الأزمات.

وتحدث خلال الورشة، التي عُقدت في مقر الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي، والعقيد خبير علي حسن المطوع، مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون الإطفاء والإنقاذ.

تكامل

وفي بداية الورشة، رحب اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، بالمشاركين من أعضاء الشبكة، مثمّناً مبادرة المكتب الإعلامي لحكومة دبي بتنظيم هذا اللقاء بما يحمله من أهداف مهمة، وقال: «يشكل الإعلام والاتصال الاستراتيجي جزءاً مهماً في معالجة الأزمات، إذ يتكامل هذا الدور مع ما تقوم به الإدارة العامة للدفاع المدني وباقي الأجهزة المعنية لمعالجة الأزمات على تنوّعها، حيث يعد توصيل المعلومات الدقيقة للجمهور في مثل تلك الأوقات من أهم المتطلبات بما يضمن تفادي الشائعات وتمكين كافة الأطراف ذات الصلة من الوقوف على التطورات أولاً بأول بدقة».

ومن جهتها، أعربت منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن بالغ تقديرها للدور الوطني المهم الذي تضطلع به الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، مثنية على التعاون البنّاء مع الإدارة في العديد من المناسبات ومن بينها ورشة العمل التي استضافتها الإدارة، مؤكدة حرص المكتب الإعلامي لحكومة دبي على مد جسور الشراكة والتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، بما يضمن تبادل الخبرات وتطوير مهارات وإمكانات القائمين على عملية الاتصال حتى يتمكنوا من أداء مهامهم على الوجه الأكمل».

توظيف

وبدورها قالت علياء الذيب، مديرة الاتصال الاستراتيجي بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي: «إن الورشة تأتي ضمن سلسلة الورش التي تركز على إدارة الأزمات إعلامياً، بهدف إطلاع أعضاء الشبكة على أحدث أدوات الاتصال الاستراتيجي التي يمكن توظيفها في مواقف الأزمات، والتعرف عن قرب على أفضل الممارسات والخبرات والتجارب العملية في هذا الصدد، كعنصر دعم يسهم في تمكين أعضاء الشبكة من القيام بأدوارهم على الوجه الأمثل، بما في ذلك الوقوف عن قرب على أسلوب عمل الإدارة العامة للدفاع المدني، والكيفية التي تعالج بها تلك المواقف، ومناقشة الأسلوب الأمثل الذي يمكن أن يدعم به الاتصال الاستراتيجي معالجة الأزمات».

مهام رئيسية

واستعرض اللواء المطروشي خلال الورشة مهام الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي التي تتركز في 3 مهام رئيسية هي: «الوقاية، والحماية، وإطفاء الحرائق»، مشيراً إلى أن الإدارة تطبّق دليل الإمارات للوقاية من الحرائق وسلامة الأرواح، وهو الدليل المرجعي الإلزامي للشركات الاستشارية والمصممة للمباني وفق كل نشاط فيما يتعلق بأنظمة الوقاية والسلامة من الحرائق، واستخدام الأنظمة الذكية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وربط المنازل بنظام «حصنتك» لمراقبة وحماية المنازل من مخاطر الحرائق.

كما تناول خلال حديثه نظم الحماية التي يطبقها الدفاع المدني في دبي والمختص برفع مستوى الوعي وثقافة السلامة لدى الجمهور من خلال تمارين الإخلاء للحد من الخسائر البشرية، والتدريب المسبق لحراس المباني، وتطرق إلى نظام المكافحة مع تطبيق أفضل المعايير التشغيلية لمكافحة الحرائق في الأبراج والمباني الشاهقة من خلال نظام «SOP’s» الذي يستهدف توحيد الإجراءات وتحقيق أعلى معايير السلامة، والاستثمار الأمثل للموارد الفنية المتخصصة في مجال الإطفاء من خلال الدورات والتأهيل الخارجي.

مشاركة

ومن جانبه تحدّث العقيد علي المطوع حول المشاريع التي شاركت بها الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ضمن مبادرة دبي 10X، والتي تعكس مدى حرص الإدارة على الاستثمار في صناعة مستقبل الإطفاء باستخدام تطبيقات تقنية «النانو» لمعالجة أسباب الحرائق التي ينجم أغلبها عن مصادر كهربائية، حيث أثبتت جدواها كوسيلة فعالة للسيطرة على حالات الحريق في مراحلها الأولى، ومنع انتشارها، وتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات، وعلاوة على أنها صديقة للبيئة.

وفي نهاية الورشة، اطلع أعضاء «شبكة دبي للدبلوماسية الإعلامية والاتصال الاستراتيجي» على أنظمة غرفة عمليات الأزمات والكوارث الخاصة بالدفاع المدني في دبي، ونظام القيادة والسيطرة ضمن حوادث القطاع المدني في دبي، وكيفية إدارة المخاطر في موقع الحادث وآليات تحديد الأدوار ومسؤوليات كل قطاع من قطاعات القيادة التي تنقسم إلى ذهبية على النطاق الاستراتيجي، وفضية على المستوى التكتيكي، وبرونزية على المستوى الميداني.