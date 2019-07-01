صندوق أبوظبي للتنمية يدعم جامعة أوموسوف الروسية بـ1.8 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - وام

قدم صندوق أبوظبي للتنمية منحة بقيمة 1.8 مليون درهم لدعم جامعة أوموسوف الشمالية الشرقية الفيدرالية «NEFU» في مدينة ياكوتسك، بروسيا الاتحادية.

ووقع خليفة القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وإفجينيا ميخائيلوفا، رئيسة جامعة أوموسوف الشمالية الشرقية الفيدرالية بالإنابة، مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في مدينة ياكوتسك الروسية.

وتهدف المنحة إلى المساهمة في دعم الجهود العالمية لحماية التنوع البيولوجي، والبحث العلمي والتحليل الوراثي الجزيئي في الحيوانات النادرة، والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق الهدف رقم 15 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بـ «حماية الحياة على الأرض».

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية - بهذه المناسبة -: «نهدف من خلال هذا الدعم إلى تمكين الجامعات ومراكز البحث العالمية من تطوير قدراتها العلمية في مجال حماية التنوع البيولوجي، بما يتوافق مع الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة والتي تدعو إلى دعم وتحفيز البحث العلمي في علوم التنوع البيولوجي والمحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها».

منحة

وأشار إلى أن المنحة المقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية تتوافق مع سياسة حكومة دولة الإمارات الداعمة للبحث العلمي الذي يعد محفزاً رئيسياً لاستمرار التطوير والابتكار.

من جانبه أعرب خليفة القبيسي عن تقديره لمستوى جامعة أوموسوف في ياكوتسك، والمكانة المتميزة التي وصلت إليها في مجالات البحوث العلمية والتطوير والابتكار.

وأوضح أن المنحة المقدمة ستعمل على تعزيز قدرة الجامعة على تطوير أبحاثها العلمية المتخصصة في مجال التنوع البيولوجي، لافتاً إلى أهمية التعاون المستقبلي مع المؤسسات البحثية والعلمية الإماراتية التي تعنى بالمحافظة على الحيوانات المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية.

جهود

من جهتها، شكرت إفجينيا ميخائيلوفا صندوق أبوظبي للتنمية على جهوده في مساعدة مركز أبحاث الجامعة وتوفير الأجهزة والأدوات التعليمية، مما يسهم في دفع عجلة التقدم لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن التمويل المقدم من الصندوق سيمكن الجامعة من تطوير أبحاثها.