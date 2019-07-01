حاكم عجمان يوجه بإنشاء شبكة صرف صحي جديدة بقيمة 30 مليون درهم

المصدر: عجمان - وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وإشراف الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس مجلس إدارة شركة عجمان للصرف الصحي، تقرر البدء بإنشاء شبكة صرف صحي متكاملة لمجمع الشيخ زايد للإسكان بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون درهم.

وتتألف الشبكة من أنابيب الصرف الصحي ومحطات المضخات وأنابيب الضغط، وستخدم منشآتها أكثر من 769 فيلا قيد الإنشاء حالياً في منطقة المنتزه بعجمان، إلى جانب المشاريع التنموية المستقبلية الأخرى في الإمارة.

وقد بدأت شركة عجمان للصرف الصحي بناء نظام جديد متكامل للصرف الصحي كجزء من استراتيجيتها الطويلة المدى لتوسعة الشبكة، ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الكبيرة للبنية التحتية، ومن شأنه أن يوسّع بشكل ملحوظ قدرة الشركة على جمع مياه الصرف الصحي لما يصل إلى 170 ألف عقار بعد الانتهاء.

وأوضحت «شركة عجمان للصرف الصحي» أن هذه المرافق الجديدة ستعزز خدماتنا لسكان عجمان، وسيكون لدى الشركة بعد الانتهاء من تنفيذ التوسعات الجديدة أكثر من 300 كيلومتر من خطوط الصرف الصحي، و27 محطة ضخ ومحطة موسعة لمعالجة مياه الصرف الصحي التي ستتعامل مع أكثر من 140 مليون لتر يومياً.

وتوقعت أن يتم الانتهاء من التوسعات بالتزامن مع انتهاء مشروع برنامج الشيخ زايد للإسكان في منطقة المنتزه، وستغطي ما يقدر بنحو 95.60 هكتاراً من المشروع، وهو ما يترجم إلى أكثر من 25 كيلومتراً من أنابيب تجميع مياه الصرف.