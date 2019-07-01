وصلة أوبرالية تستشرف مستقبل الاستدامة

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

بألحان أوبرالية وصوت عذب، احتضن قصر الإمارات الفنانة الإماراتية ومغنية الأوبرا فاطمة الهاشمي، أمس، والتي أدت وصلة أوبرالية خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية من اجتماع أبوظبي للمناخ، بأداء عالمي متقن مصحوب بمقطوعة موسيقية، مؤدية رسالة مفادها البحث عن حل واستشراف مستقبل جديد يقوم على الاستدامة، ومجابهة خطر التغير المناخي.

وكانت فاطمة قد درست الموسيقى الكلاسيكية، كما تجيد العزف على آلة التشيلو والبيانو، وتشغل منصب رئيس قسم الموسيقى في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، كما شاركت في العديد من الأوركسترا العالمية، وتعمل العازفة ومغنية الأوبرا اليوم معلمة بيانو في وزارة الثقافة في أبوظبي.