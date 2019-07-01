وزير يمني: الإمارات نموذج ملهم في الحد من آثار التغير المناخي عالمياً

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الدكتور عزي هبة الله شريم، وزير المياه والبيئة اليمني، أن الإمارات قدّمت نموذجاً ملهماً في دعم وقيادة الجهود العالمية للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية، وتعزيز دور الشباب في العمل من أجل المناخ على مستوى العالم.

وقال وزير المياه والبيئة اليمني، خلال ترؤسه وفد بلاده في الفعالية: «إن مشاركة بلاده تأتي في إطار التحضيرات والاستعدادات الجارية لوضع السياسات التي سيتم طرحها على أجندة أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك المقرر انعقادها في سبتمبر المقبل».

ووصف الاجتماع بأنه نقلة نوعية في إطار ما يمكن أن يقدم من خطوات إجرائية ملموسة لقمة الأمم المتحدة للمناخ.

وعن دور الإمارات في اليمن ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، قال وزير المياه والبيئة اليمني: «إن الإمارات دورها بارز على الساحة اليمنية عبر جهودها في القطاع البيئي ».