الإمارات رئيساً لاتحاد الكيميائيين الخليجي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تسلمت دولة الإمارات، رئاسة اتحاد الكيميائيين الخليجي، ممثلة بالأستاذة الكيميائية موزة سيف مطر الشامسي رئيسة الجمعية الكيميائية الإماراتية، رئيس الاتحاد، جاء ذلك في ختام اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، أمس، برئاستها، والتي استضافتها الجمعية الكيميائية الإماراتية في قاعة خزام في فندق هيلتون بمدينة النخيل برأس الخيمة، وبمشاركة رؤساء وممثلي الجمعيات الكيميائية في الدول الأعضاء، الإمارات والسعودية والبحرين والكويت.

وثمنت الكيميائية موزة الشامسي رئيس الاتحاد، موافقة مجلس الوزراء البحريني، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اعتماد تسجيل اتحاد الكيميائيين الخليجي، مشيدة بالدعم اللا محدود الذي توليه القيادة الخليجية الرشيدة للعمل المجتمعي التطوعي الكيميائي العلمي، ورفعت الشامسي، إلى صاحب السمو الملكي، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أسمى آيات التقدير والعرفان، من كيميائيي الإمارات ومجلس التعاون الخليجي، على مكرمة تسجيل الاتحاد في البحرين، ومثمنة جهود فريق الأمانة العامة للاتحاد والجمعية البحرينية.