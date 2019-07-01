100 شتلة لمكافحة التصحر في الظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت قطاعات بلدية منطقة الظفرة في اليوم العالمي لمكافحة التصحر عبر تنظيم مجموعة من الفعاليات التوعوية للمساهمة في مكافحة ظاهرة التصحر والمحافظة على استدامة سلامة البيئة، حيث قام قطاع خدمات المدن وضواحيها بزراعة 100 شتلة من نباتات البيئة المحلية بالمقيل، للحد من ظاهرة التصحر البيئية، انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة التي تحرص على مكافحة التصحر وزيادة الرقعة الزراعية، استكمالاً لنهج الوالد المؤسس رجل البيئة الأول، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما نظم قطاع خدمات المدن وضواحيها بمدينة غياثي محاضرة عن ظاهرة التصحر تحت شعار «يجب ألا نترك مستقبلنا للجفاف»، وتناولت المحاضرة ظاهرة التصحر وأسبابها وطرق الحد منها ودلالاتها البيئية، وتبني الدولة قيادةً وشعباً لبرامج مكافحة التصحر.

وتهدف المشاركة في اليوم العالمي لمكافحة التصحر إلى تذكير الشعوب والمجتمع المحلي بالمخاطر المتزايدة الناجمة عن هذه الظاهرة، وتبني منظمة الأمم المتحدة برامج لمعالجتها، وإقامة إطار لاتفاقية مكافحة التصحر للأقطار المتأثرة بالتصحر، ونظم قطاع خدمات المدن وضواحيها، مدينة ليوا، محاضرة توعوية بهذه المناسبة.