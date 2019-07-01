بلدية أبوظبي تعيد تأهيل منطقة ألعاب

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة ببلدية مركز المدينة أعمال إعادة تأهيل منطقة ألعاب في القطعة رقم 24 بالحوض شرق 3-2 أبوظبي فوق سطح مبنى مواقف السيارات متعدد الطابق، والذي يعد من المناطق الحيوية في قلب المدينة، ومركزها التجاري، ويندرج الحوض شرق 3-2 ضمن الأحواض ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك لكثرة الأبراج التجارية و السكنية.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال والتواصل بين أفراد المجتمع، وبتكلفة بلغت حوالي 171,954 درهماً، ويدخل المشروع ضمن خطة استكمال المناطق التي تم تأهيلها وافتتاحها في العام 2019 والعام 2018، حيث بلغ عدد مناطق الألعاب التي تم تأهيلها 30 موقعاً منها 9 مواقع في كورنيش أبوظبي، و21 موقعاً في حدائق الأحياء السكنية داخل جزيرة أبوظبي.

تضمنت أعمال إعادة التأهيل صيانة جميع معدات الألعاب القائمة، وصيانة وتأهيل السياج المعدني القائم، والمظلات وأنظمة الإنارة، ومقاعد الجلوس داخل المظلات وخارجها، كما تم صب أرضيات مطاطية لتوفير معايير السلامة لمستخدمي مناطق الألعاب.