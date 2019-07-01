اللجنة العليا للمنطقة الأمنية بعجمان تناقش التحول الذكي

المصدر: عجمان - البيان

عقدت لجنة القيادة العليا للمنطقة الأمنية في عجمان اجتماعها بقاعة الاجتماعات بمبنى القيادة العامة لشرطة عجمان برئاسة العميد محمد عبد الله بن علوان النعيمي مدير عام إدارة الإقامة وشؤون الأجانب، وبحضور العميد عبد الله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان، والعميد محمد مبارك الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والعميد خالد محمد النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية، وعدد من مديري الإدارات بشرطة عجمان.

تم خلال الاجتماع مناقشة آلية عمل الفرق المشتركة، وتحديد نقاط المواءمة بين الجهات الثلاث والمتعلقة بالخطط الاستراتيجية، والعمليات والخدمات والشؤون الإدارية، إضافة إلى التحول الذكي والابتكار وفق الإطار العام.