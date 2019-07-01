تطبيق تعديل «عدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

تبدأ شرطة أبوظبي اعتباراً من اليوم بتطبيق تعديل مخالفة «عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية» الواردة في قانون السير والمرور الاتحادي، والتي ستصبح قيمتها المادية 3000 درهم مع حجز المركبة 30 يوماً و6 نقاط مرورية، وذلك تعزيزاً للبيئة الآمنة للطرق وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، وتخفيض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من مؤشرات الأجندة الوطنية وفق رؤية الحكومة.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بإفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة والمواكب الرسمية لتعزيز زمن سرعة الاستجابة للحوادث، محذرة من إعاقة حركة سيارات الطوارئ والإسعاف، حيث يعتبر ذلك سلوكاً سلبياً يتسبب في تأخير وصولها إلى مواقع الحوادث لتقديم خدمات الإسعاف للمصابين، مشيرة إلى أن تأخير سرعة الاستجابة يعيق عمل طواقم الإسعاف على نحو يزيد من مضاعفات الإصابات، التي تحتاج إلى تدخل في فترة زمنية محددة.