«صحة أبوظبي» تفتح باب التسجيل لبرامج الزمالة

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي عن فتح باب التسجيل لبرامج الزمالة على مستوى الدولة وتوافر مقاعد في تخصصات: حديثي الولادة وطب الأورام وأمراض الكلى والقلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي للأطفال والكبار وأمراض الدم والروماتيزم في كل من مستشفى الكورنيش ومستشفى توأم ومدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى المفرق والذي سيبدأ طرحه في سبتمبر 2019، ودعت جميع الراغبين التقديم عن طريق الاستمارة الإلكترونية والخاصة بدائرة الصحة أبو ظبي وستتواصل المستشفيات مع المتقدمين المؤهلين لحضور المقابلة الشخصية.

وبحسب الجدول الزمني للدورة سيتم استقبال طلبات المتقدمين في الفترة من 23 يونيو الماضي وحتى 11 يوليو الجاري وفرز الطلبات بين 11 و18 يوليو الجاري، وإجراء المقابلات في الفترة من 21 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل، وإعلان النتائج يوم 22 أغسطس المقبل، ومن ثم بدء البرنامج في الأول من سبتمبر 2019.

ويشترط في المتقدمين ومتطلبات القبول لبرنامج الزمالة الحصول على شهادة البورد العربي للتخصص «أو ما يعادلها من شهادات الاختصاص Tier 1 و Tier 2 ويمكن مراجعة المعايير الموحدة لتراخيص مزاولي المهن الصحية 2017 لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة يجب أن تكون صادرة خلال 5 سنوات، إضافة إلى بطاقة الهوية الإماراتية ساريه المفعول أو جواز سفر ساري المفعول عند تقديم الطلب لجميع الجنسيات وتعبئة الاستمارة الإلكترونية وإرسالها إلى البريد الإلكتروني medicaleducation@doh.gov.ae في الفترة الزمنية المحددة علما بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات 11 يوليو الجاري ويمكن مراجعة المستشفى المهني لمزيد من الاستفسارات بصورة مباشرة.

وفي نفس السياق، أعلنت دائرة الصحة عن فتح باب التسجيل لبرامج الإقامة لطب الأسنان على مستوى الدولة وتعرض هذه البرامج حالياً بشكل مستقل في الخدمات العلاجية الخارجية «صحة» والذي سيبدأ طرحه في سبتمبر 2019، وعلى جميع الراغبين التقديم عن طريق الاستمارة والخاصة بدائرة الصحة أبو ظبي والتواصل مع الخدمات العلاجية الخارجية مع المتقدمين المؤهلين لحضور المقابلة.

ويتوفر 9 مقاعد في تخصصات طب الأسنان أطفال والتعويضات السنية وتقويم الأسنان ويتم استقبال الطلبات في الفترة من 23 يونيو على 14 يوليو وإعلان النتائج في 22 أغسطس وبدء البرنامج في 1 سبتمبر 2019