ترتيب عمل رجال الإطفاء يحيّر طلبة الـ«12»

المصدر: متابعة: قسم المحليات

اختتم طلبة الصف الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم في المدارس الحكومية والخاصة - المطبقة للمنهاج الوزاري - أمس، امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث بمادة العلوم الصحية، والذي تضمن 30 سؤالاً، واتفق الطلاب على سهولة معظم الأسئلة، بينما اعتبر آخرون أن السؤال الأخير والمتعلق بترتيب عمل رجال الإطفاء من أصعب الأسئلة التي وردت في الامتحان.

وقال الطلاب محمد مبخوت ومحمد بابكر ومهتدي عماد وكريم حسين من مدرسة أبوظبي الثانوية، إن الأسئلة كانت واضحة تماماً والوقت كان كافياً، ويمكن للطالب العادي الإجابة عن جميع الأسئلة في الوقت المخصص.

وأشاروا إلى أن هناك بعض الأسئلة كانت تحتاج إلى تركيز مثل السؤال الخاص بترتيب عمل رجال الإطفاء، حيث اعتبروه من الأسئلة الصعبة والتي تحتاج إلى تركيز وضرورة الإلمام بالمنهج المقرر، وخاصة أن معظم الطلاب لا يعرفون طريقة عمل رجال الإطفاء.

وأكدوا أن باقي الأسئلة جاءت سهلة ومناسبة لمستوى الطلاب وجميعها من المنهج المقرر.وأكد الطلاب أحمد ياسين محمد أحمد ويامن صبري وكريم محمد أن الامتحان جاء سهلاً، ولكنه يحتاج لمهارات خاصة في اللغة الإنجليزية، مشيراً إلى أن معظم الطلاب أجابوا عن الأسئلة قبل انتهاء الوقت المخصص للمادة وخرجوا سعداء بانتهاء الامتحانات.

وباستثناء السؤال الأخير اكد معظم طلبة المسارين المتقدم والعام في أم القيوين أن امتحان مادة العلوم الصحية للفصل الدراسي الأخير من العام الدراسي الجاري كان مرناً وسهلاً، وأن الأسئلة جاءت صريحة ومباشرة تتوافق مع ما درسوه وألفوه من خلال التدريبات المكثفة التي تلقوها من معلميهم في المدرسة، وأن المستوى العام للامتحان كان متوسطاً، حيث جاءت الأسئلة على اختلاف نوعيتها واضحة ومباشرة وراعت الفروق الفردية.

وأكدت إدارات مدارس في الشارقة وعجمان أنه لم ترد إلى لجنة الامتحانات أي شكاوى تفيد بصعوبة امتحان مادة العلوم الصحية الذي أدوه صباح أمس في نهاية امتحانات الثانوية للعام الدراسي الحالي، وأن جميع الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط ولا غموض فيها، مبينين أن أي ورقة امتحانية تأتي لتقيس الذكاء والفروقات الفردية بين الطلبة، وأن معظم الطلبة انتهوا من كتابة الأجوبة قبل نهاية الزمن بفترة كافية للمراجعة، متمنين لكل الطلبة النجاح والتوفيق والسداد.

وتمكن طلبة رأس الخيمة من إنهاء الاختبار قبل نهاية الوقت بنصف ساعة، حيث جاء في خمس ورقات كأسئلة اختيارية، والسادسة أسئلة كتابية وكانت الصفحة السابعة والأخيرة عبارة عن فقرة نكمل فيها كلمات معينة.

ويتقدم اليوم طلبة الصفوف من 4 حتى 11 للامتحانات التعويضية وخصصت لها الفترة ما بين 1 حتى 4 يوليو الجاري، وهي تخصص للطلبة الغائبين بعذر مقبول عن امتحانات الفصل الدراسي الثالث أو الحالات المرضية التي تعذر حضورهم للامتحان.