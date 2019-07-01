60 عملية لزراعة الكلى في «خليفة الطبية»

المصدر: أبوظبي - البيان

قال الدكتور محمد الصيعري استشاري أمراض الكلى في مدينة الشيخ خليفة الطبية إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، إنه تم إجراء 35 عملية زراعة كلى ناجحة من متبرعين أحياء، وخمس عمليات زراعة من أشخاص متوفين خلال العام الماضي، و20 عملية زراعة كلى منذ بداية العام الجاري، ليصل إجمالي عمليات الزراعة الناجحة إلى 60 عملية.

نتائج

وأضاف، أن نتائج زراعة الكلى تعد أفضل بكثير من نتائج عملية الغسيل، التي قد تكون لها مضاعفات وآثار جانبية على القلب، مشيراً إلى أن عملية زراعة الكلى طبياً ترفع معدل حياة المريض وتحسن جودة الحياة من 10 إلى 12 عاماً، بالإضافة إلى أن كلفة غسيل الكلى سنوياً تبلغ 250 ألف درهم، فيما تبلغ تكلفة عملية زراعة الكلى المبلغ نفسه، إلا أن التكلفة بعد إجراء العملية تصل إلى 30 ألف درهم سنوياً، وتكون خاصة بأدوية المناعة.

جلسات

وأوضح الدكتور أيمن المدني، نائب المدير التنفيذي بالإنابة لـ «صحة» لخدمات الغسيل الكلوي، أن «صحة لخدمات الغسيل الكلوي» قدمت 248.321 جلسة غسيل كلوي للمرضى المنومين والمراجعين للعيادات الخارجية خلال العام الماضي 2018 والأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وأشار إلى تحقيق «صحة لخدمات الغسيل الكلوي» إنجازات خاصة في مجال الغسيل البريتوني (Peritoneal dialysis)، إذ قدمت خدماتها لعدد من المرضى، حيث أشرف فريق العمل بمراكز الغسيل الكلوي، على حالتهم المرضية ومكنهم من التأقلم معها، مما انعكس إيجاباً على حياتهم المهنية والاجتماعية. كما أوضح أنه يتم توفير خدمات الغسيل الكلوي في إمارة أبوظبي عبر شبكة من العيادات تخدم جميع مناطق الإمارة.

غسيل

وتتلخص عملية الغسيل الكلوي البريتوني بتنظيف الدم داخل الجسم باستخدام غشاء يسمى البريتون (الصفاق) بدلاً من الغشاء الاصطناعي خارج الجسم كما في الغسيل الكلوي الدموي، إذ يتم إدخال قسطرة طرية دائمة إلى تجويف بين الغشاء وأعضاء جسم الإنسان، وبضخ سائل الغسيل إلى هذا التجويف، تمر المخلفات من الجسم إلى السائل، وبعد عدة ساعات، يتم سحب السائل المحتوي على المخلفات ويبدل بسائل آخر جديد، حيث يدخل سائل الغسيل البريتوني إلى التجويف البريتوني ثم يخرج منه عبر قسطرة يتم وضعها في الجزء السفلي من البطن عبر إجراء جراحي بسيط.