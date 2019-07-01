1056 استشارة قدمتها «نسائية دبي» العام الماضي

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

كشفت عفراء الحاي مديرة مركز الاستشارات الأسرية في جمعية النهضة النسائية بدبي لـ«البيان» عن تقديم المركز لـ 1056 استشارة العام الماضي، تنوعت بين الحضور الشخصي والاستشارات الهاتفية والخط الساخن والإصلاح الأسري واستشارة اليوم الواحد والاسترشاد الجمعي.

وقالت الحاي إن المركز قام بدراسة بعنوان «الخلافات الزوجية وعلاقتها بسلوكيات الأبناء المراهقين»، تشمل مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، وذلك بتوجيهات من أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية دبي رئيسة مجلس الإدارة، بضرورة دراسة الظواهر المتكررة للخلافات الزوجية والتي تلقي بظلالها على سلوكيات الأبناء لاسيما من هم في سن المراهقة.

وأضافت أن هذه التوجيهات تأتي استكمالاً للجهود المتواصلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في وضع سياسات وبرامج عمل لبناء منظومة أسرية متماسكة تهدف إلى توعية الأسرة الإماراتية بحقوقها وواجباتها لضمان مساهمتها الفعالة في التنمية الاجتماعية المستدامة وذلك من خلال بناء وتكوين أسر إماراتية مستقبلية قادرة على استقرار واستدامة الحياة الأسرية والارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لخلق أجيال واعية وقادرة على تحمل المسؤولية المنوطة بها.

الخط الساخن

وأوضحت أنه ومن خلال الدراسة تصدرت استشارات الخط الساخن الخدمات التي يقدمها المركز بنسبة 62%، وذلك بسبب سهولة الحصول عليها من دون موعد سابق، فيما احتلت الاستشارات النفسية والتربوية والزوجية أعلى المعدلات الواردة للمركز بواقع 93%، وتفوق العنصر النسائي في طلب الاستشارة عن العنصر الرجالي بنسبة 79%، فيما كانت النسبة الغالبة من طالب الاستشارة هم من الإماراتيين ونسبتهم 73%.