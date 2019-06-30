48 عضواً للإشراف على لجان انتخابات المجلس الوطني

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

انتهت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني 2019 من إعداد قوائم أعضاء لجان إدارة الانتخابات.

وتضم القائمة 48 عضواً تم توزيعهم على 7 لجان تمثل كافة إمارات الدولة، منهم 16 عضواً سيتولون مهام الإشراف على إدارة الانتخابات في إمارة أبوظبي، و8 أعضاء لإدارة الانتخابات في إمارة دبي، و5 أعضاء لإمارة الشارقة، و5 أعضاء لإمارة عجمان.

كما تم تحديد 4 أعضاء لإدارة الانتخابات في إمارة رأس الخيمة، و5 لإدارتها في أم القيوين، و5 آخرين لإمارة الفجيرة، حيث تم تشكيل تلك اللجان، بقرار من اللجنة الوطنية، بناء على اقتراح دواوين الحكام، ويكون مقرها الإمارة المعنية.

وتضم تلك اللجان ممثلين من دواوين الحكام، والشرطة والبلدية، إضافة إلى شخصيات بارزة من القطاع الأهلي، تتولى جميعها القيام بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات فيما يتعلق بالأمور الفنية والإدارية الخاصة بسير الانتخابات بالإمارة، وتعمل على تحديد مقرها بالإمارة وتنسيق التواصل مع لجنة إدارة الانتخابات.

وأوكلت اللجنة الوطنية للانتخابات، للجان الإمارات السبع مهام إدارة المشهد الانتخابي، والذي تعمل في إطاره لجان الإمارات إلى جانب باقي اللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية للانتخابات من إعداد وإدارة وتنفيذ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

ونوهت من خلال تطبيقها الإلكتروني للهواتف الذكية «اللجنة الوطنية للانتخابات 2019» بأن لجان الإمارات تعد أحد أهم الأجهزة التنفيذية للجنة الوطنية للانتخابات، والتي تعمل عن كثب مع لجنة إدارة الانتخابات في تسيير الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في كل إمارة.