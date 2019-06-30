طقس صحو إلى مغبر غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا ومغبرا أحياناً، وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الساحلية خلال الليل وصباح الغد الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

حركة الرياح: غربية - شمالية غربية / 18 – 28 كم/ساعة، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.والخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج بوجه عام.

ويحدث المد الأول عند الساعة 13:02 والمد الثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 17:27 والجزر الثاني عند الساعة 07:26.وبحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج بوجه عام فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:13 والمد الثاني عند الساعة 19:58 والجزر الاول عند الساعة 14:41 والجزر الثاني عند الساعة 02:54 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 46 30 40 10 دبي 44 30 45 15 الشارقة 43 28 45 15 عجمان 42 28 70 25 أم القيوين 42 28 75 25 رأس الخيمة 44 25 60 20 الفجيرة 38 29 80 20 العين 48 31 55 10 ليوا 48 29 40 10 الرويس 46 30 60 20 السلع 45 31 50 10 دلما 44 31 85 15 طنب الكبرى 40 30 80 25 طنب الصغرى 40 30 80 25 أبو موسى 40 30 80 25