التمييز ترفض شكوى العروبة والنادي يتجه لمحكمة كاس

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

رفضت لجنة التمييز برئاسة المستشار عبد الله الطاهر خلال اجتماعها ظهر اليوم والتي انعقدت بكامل أعضائها "شكوى الموسم" التي تقدم بها نادي العروبة طاعناً في مشاركة لاعب مصفوت الايفواري جين تشارلس غير القانونية خلال مباراة الفريقين بدوري الدرجة الأولى حيث قبلت لجنة التمييز الاستئناف شكلاً ورفضته موضوعاً، وفور سماع القرار دعت إدارة نادي العروبة برئاسة على بن عباد رئيس مجلس الإدارة الى اجتماع طارئ تم من خلاله رفض حيثيات قرار هيئة التمييز جملة وتفصيلا.

وقال علي بن عباد بانهم في انتظار استلام ملف القضية من قبل لجنة التمييز لرفعه برمته مباشرة إلى محكمة التحكيم الرياضية "كاس" منوهاً إلى أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم وسيقومون بتخصيص محامي لمتابعة القضية لدى الفيفا في سويسرا، وطالب بن عباد بضرورة تطبيق اللوائح على كافة الأندية دون استثناء مستشهداً بحالات عديدة تشابه حالة لاعب مصفوت تقدمت بها اندية أخرى وتم رفضها من قبل لجان الاتحاد منوهاً الى أن العروبة سيبذل قصارى جهده من اجل استعادة حقوقه المسلوبة وحتى يعود الحق إلى أهله .