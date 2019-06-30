حملة للكشف المبكر عن وذمة البقعة الصفراء السكرية

المصدر: وام

أطلقت جمعية الإمارات لطب العيون اليوم حملة توعية بعنوان "Eyes On" تركز على الكشف عن وذمة البقعة الصفراء السكرية في الإمارات والتوعية بالمضاعفات الخطيرة لهذه الوذمة على مرضى السكري وإظهار أهمية فحص العيون في التأثير إيجابيا على جودة حياتهم.

وتتضمن الحملة - التي أقيمت بالتعاون مع شركة باير الطبية الشرق الأوسط - تنظيم عدد من مرافق الرعاية الصحية الأولية في أنحاء الدولة برامج فحص استقصائي محددة لمرضى السكري حيث ستقوم المراكز الصحية المشاركة بتصوير شبكية المرضى بإستخدام كاميرا عالية التخصص.

وتنجم وذمة البقعة الصفراء السكرية عن إحدى مضاعفات السكري المعروفة بإعتلال الشبكية السكري والذي يعد السبب الرئيسي لفقدان البصر بين البالغين في سن العمل كما أنه أكثر الأمراض العينية الناجمة عن السكري والسبب الرئيسي للعمى غير العكوس وتصيب الوذمة عادة كلتا العينين وهي نتيجة الأذى المستمر للأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين.

وقال الدكتور صالح المصعبي رئيس جمعية الإمارات لطب العيون.. إن وباء السكري يعد وباء عالميا حيث وضعت جمعية الإمارات لطب العيون استراتيجيات قوية في كافة أنحاء الدولة لتعزيز الابتكار بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وبالتالي إيجاد حلول مستدامة للمرضى المصابين بالسكري.. لافتا إلى أن هذا البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز الأداء الطبي للمراكز الصحية عن طريق التعاون والاستفادة من أحدث التقنيات التي تسمح للعاملين الطبيين بإجراء التشخيص الصحيح واتخاذ الخيارات العلاجية المناسبة للمرضى.