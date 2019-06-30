بدء تنفيذ 26 فيلا في حتا بتكلفة تزيد على 30 مليوناً

المصدر: دبي - أحمد يحيى

أوضح سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن المؤسسة ستبدأ حالياً تنفيذ مشروع جديد في منطقة حتا، يتضمن إنشاء 26 فيلا متفرقة في مناطق منازل الآباء حيث تبلغ مساحة الفيلا 3000 قدم مربع، فيما تبلغ تكلفتها الإجمالية أكثر من 30 مليون درهم.

وقال إن هذا المشروع سيتم الانتهاء منه نهاية 2020، وأنه تم تنفيذه بعد أن فضل كثير من المستفيدين بناء بيوتهم بجوار عائلاتهم، بدلاً من الحصول على فلل في مجمع حتا السكني، وأنه بناء على ذلك تم التنسيق مع بلدية دبي لرصد مساحات الأراضي الخالية بجوار عائلاتهم لبناء وحداتهم عليها، لافتاً إلى أن هذه الخطوة جاءت تيسيرا على المستفيدين من سكان حتا وتعزيز سعادتهم، خاصة أن هذه المنطقة تتسم بترابط وامتداد عائلي كبير.

تصاميم

وبين قرقاش أن مشروع حتا المكون من 346 مسكناً، وتبلغ تكلفته الإجمالية 560 مليون درهم ، تم تسليم جزء كبير من مرحلته الأولى، ومن المتوقع تسليم المرحلتين الثانية والثالثة مع نهاية العام الجاري، ويتضمن 330 مسكناً مكوناً من 4 غرف نوم بارتفاع دورين بمساحة إجمالية 3892 قدماً مربعة، إضافة إلى 16 مسكناً مكوناً من 2 غرفة نوم بارتفاع دور أرضي فقط وبمساحة 2291 قدماً مربعة، جميعها قابلة للامتداد المستقبلي.

ويتكون المشروع من نموذجين، الأول بـ 4 غرف نوم، والثاني غرفتي نوم ومن 3 طرز تشمل الإسلامي والمحلي والأندلسي، وتم اختيار التصاميم والألوان الخارجية بما يتناسب مع طبيعة منطقة حتا الجبلية، وكذلك تم مراعاة اختيار التشطيبات الداخلية بمستوى وجودة عالية، فضلاً عن مراعاة الخصوصية لكل مسكن.

تجهيز

وتضمنت أعمال البنية التحتية للمشروع شبكات الطرق الداخلية وأعمال الكهرباء والمياه وشبكات الري، ومكافحة الحريق، وشبكات الاتصالات، والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، ويتم تنفيذ هذه الأعمال وفقاً لأحدث الممارسات المتبعة عالمياً، فضلاً عن تعزيز معايير الاستدامة البيئية والسلامة في تنفيذ تلك المشاريع، وتجهيز تصاميم للمناطق المفتوحة الموجودة بالمشروع ومناطق للألعاب، وتسهم خدمات البنية التحتية في تعزيز سعادة المواطنين وتحقق رفاهيتهم.