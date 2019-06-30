شرطة دبي وبنك الإمارات دبي الوطني يُطلقان حملة أمّن حسابك

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، حملة «أمّن حسابك»، ضمن مؤتمر صحفي، عُقد اليوم في مقر البنك بديرة، بحضور العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وأحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني، والنقيب عبدالله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية، وتأتي الحملة في إطار الجهود المستمرة لتوعية عملاء البنوك خصوصاً والجمهور عموماً حول الأمن الإلكتروني، وأهمية الحيطة والحذر فيما يتعلق بمشاركة بيانات شخصية مثل معلومات حول رقم الحساب، أو الأرقام السرية الخاصة بالخدمات المصرفية عب الانترنت أو تطبيق الهاتف المتحرك، أو كلمات المرور، أو رقم التعريف الشخص للبطاقة، أو رقم «CVV»، المكون من ثلاثة أرقام والموجودة على الوجه الخلفي للبطاقة.

وقال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: تستمر حملة «أمّن حسابك»، لعام كامل بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، وتأتي الحملة التوعوية لتحقق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لدى القيادة العامة لشرطة دبي، وبما يعكس استعدادنا الكامل لمواجهة الجريمة الإلكترونية، التي تعد من الجرائم المستقبل، حيث شهدت الآونة الأخيرة سرقة حسابات بنكية لكثير من العملاء، من خلال عمليات الاحتيال الإلكتروني، وقد بلغ إجمالي البلاغات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة نحو 811 بلاغاً، وهذا يتطلب تعزيز الجهود وتكثيف العمل مع الشركاء للحد من هذا النوع من الجرائم، بالاعتماد على منصة شرطة دبي الذكية «eCrime».

وتابع: سنعمل على تحقيق تطلعاتنا للحملة من خلال نشر مقاطع الفيديو التوعوية في الفضاء الرقمي، عبر حسابات شرطة دبي الرسمية على تويتر وفيسبوك وانستغرام، وقد صُممت بعناية كبيرة لضمان انتشارها في المنطقة والعالم، وبما يخدم أيضاً قطاع البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما سيتبع ذلك فعاليات متنوعة في مختلف مراكز التسوق ومراكز الشرطة، وسيتولى فريق متخصص متابعة انخفاض مؤشرات الجريمة الإلكترونية المتعلقة بالحملة.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يشكل الأمن الإلكتروني تهديداً عالمياً يتطلب اتباع نهج استراتيجي تعاوني يشمل البنوك وسلطات إنفاذ القانون ووسائل الإعلام والمستخدمين النهائيين، وانطلاقاً من مكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي بالدولة، فإننا ملتزمون بالعمل مع الجهات المعنية لتصدي محاولات الاحتيال الإلكتروني.

من جانبه قال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: لجعل المعاملات المصرفية اليومية أكثر أماناً، أطلقنا مؤخراً، ميزة «سمارت باس» التي تمكن العملاء من توثيق التحويلات والمدفوعات عبر الانترنت أو الهاتف المحمول باستخدام رمز مميز يتم إنشاؤه من هواتفهم المحمولة.

ودعا النقيب عبدالله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية، عملاء البنوك إلى الإبلاغ عن الروابط أو رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة بخصوص حساباتهم المصرفية عبر مراكز الاتصال التابعة للبنوك التي يتعاملون معها، وإبلاغ شرطة دبي من خلال منصة «eCrime» الذكية.

كل ما لن يسألك عنه المصرف، ولا يسأل عنه إلا المحتال. شاهدوا الفيديو "لم أكن أنا" تعاون بين @EmiratesNBD_AE وشرطة دبي والذي يعرض جميع الأمور التي تتعلق بحماية حسابك وهويتك في جميع الأوقات. #أمن_حسابك@DubaiPoliceHQ #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/L553eaADom — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 30, 2019