المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينظم ورشة عمل حول دور الاتصال في معالجة المواقف الاستثنائية

المصدر: البيان الإلكتروني

نظّم المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ورشة عمل ضمن البرامج التدريبية المخصصة لأعضاء "شبكة دبي للدبلوماسية الإعلامية والاتصال الاستراتيجي" للعام 2019 دارت محاورها حول أنواع الأزمات ومعايير تقسيمها، ومراحل إدارة الازمة، ودور الإعلام في إدارة المواقف الحرجة في أوقات الأزمات.

تحدث خلال الورشة، التي عُقدت في مقر الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، سعادة اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي، وسعادة العقيد خبير علي حسن المطوع، مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون الإطفاء والإنقاذ.

وفي بداية الورشة، رحّب اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، بالمشاركين من أعضاء الشبكة، مثمّناً مبادرة المكتب الإعلامي لحكومة دبي بتنظيم هذا اللقاء بما يحمله من أهداف مهمة، وقال: "يشكل الإعلام والاتصال الاستراتيجي جزءاً مهماً في معالجة الأزمات إذ يتكامل هذا الدور مع ما تقوم به الإدارة العامة للدفاع المدني وباقي الأجهزة المعنية لمعالجة الأزمات على تنوعها حيث يعد توصيل المعلومات الدقيقة للجمهور في مثل تلك الأوقات من أهم المتطلبات بما يضمن تفادي الشائعات وتمكين كافة الأطراف ذات الصلة من الوقوف على التطورات أولاً بأول بدقة".

من جهتها، أعربت منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن بالغ تقديرها للدور الوطني المهم الذي تضطلع به الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، مثنية على التعاون البنّاء مع الإدارة في العديد من المناسبات ومن بينها ورشة العمل التي استضافتها الإدارة، مؤكدة حرص المكتب الإعلامي لحكومة دبي على مد جسور الشراكة والتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، بما يضمن تبادل الخبرات وتطوير مهارات وإمكانات القائمين على عملية الاتصال حتى يتمكنوا من أداء مهامهم على الوجه الأكمل.

وقالت علياء الذيب، مديرة الاتصال الاستراتيجي بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن الورشة تأتي ضمن سلسلة الورشات التي تركز على إدارة الأزمات إعلامياً، بهدف إلى اطلاع أعضاء الشبكة على أحدث أدوات الاتصال الاستراتيجي التي يمكن توظيفها في مواقف الازمات، والتعرف عن قرب على أفضل الممارسات والخبرات والتجارب العملية في هذا الصدد، كعنصر دعم يسهم في تمكين أعضاء الشبكة من القيام بأدوارهم على الوجه الأمثل، بما في ذلك الوقوف عن قرب على أسلوب عمل الإدارة العامة للدفاع المدني، والكيفية التي تعالج بها تلك المواقف، ومناقشة الأسلوب الأمثل الذي يمكن أن يدعم به الاتصال الاستراتيجي معالجة الأزمات.

مهام رئيسية

واستعرض اللواء المطروشي خلال الورشة مهام الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي التي تتركز في ثلاثة مهام رئيسية هي الوقاية، والحماية، وإطفاء الحرائق، مشيراً إلى أن الإدارة تطبّق دليل الإمارات للوقاية من الحرائق وسلامة الأرواح، وهو الدليل المرجعي الإلزامي للشركات الاستشارية والمصممة للمباني وفق كل نشاط فيما يتعلق بأنظمة الوقاية والسلامة من الحرائق، واستخدام الأنظمة الذكية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وربط المنازل بنظام "حصنتك" لمراقبة وحماية المنازل من مخاطر الحرائق.

كما تناول خلال حديثه نظم الحماية التي يطبقها الدفاع المدني في دبي والمختص برفع مستوى الوعي وثقافة السلامة لدى الجمهور من خلال تمارين الإخلاء للحد من الخسائر البشرية، والتدريب المسبق لحراس المباني، وتطرق إلى نظام المكافحة مع تطبيق أفضل المعايير التشغيلية لمكافحة الحرائق في الأبراج والمباني الشاهقة من خلال نظام(SOP’s) الذي يستهدف توحيد الإجراءات وتحقيق أعلى معايير السلامة، والاستثمار الأمثل للموارد الفنية المتخصصة في مجال الإطفاء من خلال الدورات والتأهيل الخارجي.

وتحدّث العقيد علي المطوع حول المشاريع التي شاركت بها الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ضمن مبادرة دبي 10X، والتي تعكس مدى حرص الإدارة على الاستثمار في صناعة مستقبل الإطفاء باستخدام تطبيقات تقنية "النانو" لمعالجة أسباب الحرائق التي ينجم أغلبها عن مصادر كهربائية، حيث اثبتت جدواها كوسيلةً فعالةً للسيطرة على حالات الحريق في مراحلها الأولى، ومنع انتشارها، وتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات، وعلاوة على أنها صديقة للبيئة.

وفي نهاية الورشة، أطلع أعضاء "شبكة دبي للدبلوماسية الإعلامية والاتصال الاستراتيجي" على أنظمة غرفة عمليات الازمات والكوارث الخاصة بالدفاع المدني في دبي، ونظام القيادة والسيطرة ضمن حوادث القطاع المدني في دبي، وكيفية إدارة المخاطر في موقع الحادث وآليات تحديد الأدوار ومسؤوليات كل قطاع من قطاعات القيادة التي تنقسم إلى ذهبية على النطاق الاستراتيجي، وفضية على المستوى التكتيكي، وبرنزية على المستوى الميداني.