كيف يمكنك التحقق من ورود اسمك ضمن قائمة الهيئة الانتخابية لإمارتك ؟

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد اعلان اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي ضمت 337738 عضواً لتشهد زيادة تصل إلى 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2015، والتي بلغت 224281 مواطناً ومواطنة، يمكنك التحقق من ورود اسمك ضمن قائمة الهيئة الانتخابية لإمارتك عن طريق أحد خيارات البحث التالية:

رقم بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

الاسم الاول مع تحديد الإمارة التي تنتمي إليها.

الاسم الثنائي مع تحديد الإمارة التي تنتمي إليها.

الإسم الثلاثي مع تحديد الإمارة التي تنتمي إليها.

يجب إدخال رقم بطاقة الهوية بدون مسافات او الرمز( - ) ، مثال (78420011234561)

يجب مراعاة عند البحث عن طريق الاسم الاول أو الاسم الثنائي أو الاسم الثلاثي تحديد الإمارة التي تنتمي إليها.

يجب التأكد من صحة وسلامة إدخال البيانات في خانة البحث.

تفاديا لتشابه الأسماء وحرصا على دقة نتيجة البحث، ينصح التحقق من ورود الاسم ضمن قائمة الهيئة الانتخابية لإمارتك عن طريق رقم بطاقة الهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.