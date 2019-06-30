شرطة أبوظبي: تطبيق مخالفة عدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ غداً

المصدر: البيان الالكتروني

https://twitter.com/ADPoliceHQ/status/1145197444663300تبدأ شرطة أبوظبي اعتباراً من غد، الأول من يوليو 2019 بتطبيق تعديل مخالفة «عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية» الواردة في قانون السير والمرور الاتحادي والتي ستصبح قيمتها المادية 3000 درهم مع حجز المركبة 30 يوماً و6 نقاط مرورية.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الإلتزام بافساح الطريق لمركبات الطوارئ و الاسعاف والشرطة والمواكب الرسمية لتعزيز زمن سرعة الاستجابة للحوادث محذرة من إعاقة حركة سيارات الطوارئ والاسعاف حيث يعتبر ذلك سلوكاً سلبياً يتسبب في تأخير وصولها إلى مواقع الحوادث لتقديم خدمات الإسعاف للمصابين مشيرة إلى أن تأخير سرعة الاستجابة يعيق عمل طواقم الإسعاف على نحو يزيد من مضاعفات الإصابات، التي تحتاج إلى تدخل في فترة زمنية محددة .

وحثت السائقين على التحلي بالمسؤولية والاستعداد الدائم لإفساح الطريق وإعطاء الأولوية لمركبات الطوارئ والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة عند مرورها لضمان عدم تأخير وصولها لمواقع الحوادث من خلال افساح الطريق لهذه المركبات، وإعطاء الأولوية لها وعدم عرقلتها أو تأخيرها، وكانت شرطة أبوظبي قدمت التوعية بسبع لغات تعزيزاً لأمن وسلامة والطرق وتواصل جهودها في التوعية المرورية لترسيخ القيم المرورية السليمة لدى قائدي المركبات ومستخدمي الطريق .