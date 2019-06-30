عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع تنزانيا

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع تنزانيا في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالاماجامبا كابودي وزير خارجية جمهورية تنزانيا المتحدة.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الجانبين في عدد من المجالات من بينها التجارية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والاجتماعية إضافة إلى بناء شراكات تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة بالاماجامبا كابودي وزير خارجية جمهورية تنزانيا المتحدة. من جانبه أكد بالاماجامبا كابودي حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات بما يعود بالخير على شعبي البلدين وذلك انطلاقاً من العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.