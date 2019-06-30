حاكما عجمان ورأس الخيمة والشيوخ يعزّون عبد الله الشرفاء في وفاة زوجته

المصدر: عجمان - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء إلى عبد الله أمين الشرفاء، المستشار بديوان صاحب السمو حاكم عجمان، في وفاة المغفور لها زوجته، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة مشيرف.

مواساة

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن خالص عزائهما ومواساتهما إلى آل الشرفاء، داعيين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، واجب العزاء إلى عبد الله أمين الشرفاء.

كما قدّم واجب العزاء الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ منصور بن إبراهيم المعلا، وعدد من الشيوخ.

دعاء

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان والشيوخ والوزراء والمعزون عن خالص عزائهم ومواساتهم، داعين الله العلى القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ محمد بن حمدان بن حمدان آل نهيان، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ صقر بن سعود القاسمي، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان ووجهاء وأعيان البلاد، وجموع المواطنين والمقيمين وكبار الشخصيات.

كما قدم واجب العزاء معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والشيخ خالد بن عبد الله بن علي بن حمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، وعدد من وجهاء وأعيان البلاد، وجموع من المواطنين والمقيمين وكبار الشخصيات.

وأعرب الشيوخ والمعزون عن خالص عزائهم ومواساتهم لأسرة الفقيدة، داعين الله العلى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.