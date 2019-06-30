اعتراف دولي بنظام الاعتماد الوطني الإماراتي

المصدر: أبوظبي - البيان

حصل نظام الاعتماد الوطني الإماراتي «ENAS»، في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، على الاعتراف الدولي من قبل المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC لتصبح جميع شهادات الاعتماد الصادرة عن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي لمختبرات الفحص ومختبرات المعايرة في الدولة معترفاً بها في جميع أنحاء العالم، لتصبح بذلك دولة الإمارات وجهة إقليمية موثوقة لتقديم خدمات الاعتماد.

ويأتي انضمام نظام الاعتماد الوطني الإماراتي لمنظومة الاعتراف الدولي متعدد الأطراف، بعد مصادقة القرار في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الإقليمية الأكبر للاعتماد في العالم، والتي تضم 75 عضواً، منظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد APAC التي عقدت في سنغافورة، منتصف يونيو الجاري، والإعلان عنه كأحد أوائل أجهزة الاعتماد التي حصلت على الاعتراف الدولي وفقاً للمتطلبات الأحدث من المواصفة الدولية ISO/IEC 17011 للعام 2017، وأول جهة على مستوى المنطقة العربية.

ويعد حصول نظام الاعتماد الوطني الإماراتي على الاعتراف الدولي، أمراً ذا أثر إيجابي مباشر على قطاعات مختلفة تعنى بتطبيق معايير الجودة في الدولة، وذلك من خلال قبول نتائج نشاطات الفحص والمعايرة الحاصلة على الاعتماد الوطني والاعتراف بكفاءتها على مستوى العالم، والذي سينعكس إيجاباً بشكل كبير على قطاعي الصناعة والتجارة في الدولة، فضلاً عن إزالة العوائق الفنية أمام المصدرين إلى الخارج، ويمنح مزيداً من الثقة للجهات الرقابية الوطنية، لا سيما المعنية بصحة وسلامة الإنسان والبيئة.

منظومة وطنية

واعتبر عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن حصول نظام الاعتماد الوطني الإماراتي على الاعتراف الدولي، يعتبر بمثابة تتويج لجهود نظام الاعتماد الوطني الإماراتي التي كانت وما زالت تعمل ضمن نطاق المصلحة العامة لجعل «الاعتماد» ركيزة أساسية وأحد أهم العناصر ضمن منظومة البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات، من خلال منح خدمات تقييم مطابقة موثوقة ودقيقة ضمن قطاعات الصحة والبيئة والسلامة والدفاع وغيرها. وأضاف المعيني أن الاعتراف الدولي يرسل رسالة إقليمية ودولية إيجابية للغاية، لنموذج إماراتي فريد، يدار وفقاً لرؤية حكومية واضحة، تنسجم مع رؤية واستراتيجية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس 2017-2021 من حيث الريادة عالمياً في بناء الثقة في المنتجات وأنظمة الجودة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، كما أنه سيدعم تنافسية الدولة ويطور القدرات الوطنية في هذا المجال.

ثقة وتنافسية

من جهتها، أكدت الدكتورة رحاب فرج العامري، مدير إدارة الاعتماد الوطني في «مواصفات»، أن الاعتماد يمنح الثقة في كفاءة عمل منظومة تقييم المطابقة، كما أنه يقلل نسب المخاطر التي قد تتعرض لها، فضلاً عن ميزاته في رفع القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات، وزيادة قدراتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بصورة تنعكس إيجاباً على تحسين قدرات الاقتصاد الوطني، والمساهمة في ضبط وتقليل تكاليف المنتجات المعدة للتصدير أو المستوردة من الخارج، وتسهيل الاعتراف الدولي بشهادات المطابقة الإماراتية في جميع أنحاء العالم. وأضافت في كلمتها أمام الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة والخبراء ووسائل الإعلام، في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة أبوظبي، للإعلان عن الاعتراف الدولي، أن حصول نظام الاعتماد الوطني الإماراتي على الاعتراف الدولي لمجالات تقييم المطابقة في قطاعي الفحص والمعايرة، تم كأحد أجهزة الاعتماد الأولى في المنظمة، والأول في المنطقة العربية وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية الأحدث ISO/IEC 17011:2017 والتي جاء إصدارها بعد نحو 13 عاماً على الإصدار المعمول به منذ العام 2004.

أمان

أكدت الدكتورة رحاب فرج العامري، أن النظام الوطني للاعتماد يساعد على زيادة مؤشرات الأمان في المنتجات، كما يدعم الجهود الوطنية الساعية نحو التميز الإقليمي والدولي ويحقق الأمر نفسه بمؤسسات وشركات القطاع الخاص، كما أن له دوراً بارزاً في مجالات إلزامية يصدرها نظام الاعتماد الوطني الإماراتي «ENAS» لنشاطات تقييم المطابقة المختلفة، حيث جاءت المجالات الإلزامية لرفع جودة وكفاءة نشاطات تقييم المطابقة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة وسلامة الأفراد والمجتمع ومن ثم جعل العالم أكثر أماناً.