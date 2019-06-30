معايير جديدة لإدارة مراكز جراحة اليوم الواحد بدبي

المصدر: دبي - البيان

أنهت هيئة الصحة بدبي أعمال تحديث وتطوير معايير مراكز جراحة اليوم الواحد العاملة في دبي، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات الطبية، والقواعد والأصول المعمول بها عالمياً، ويكفل في الوقت نفسه المناخ الصحي الأكثر مأمونية، والخدمات الطبية عالية الجودة، بما يحقق رضا المرضى وسعادة المتعاملين مع هذه المراكز والمترددين إليها.

أعلن ذلك الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، الذي أوضح أن التحديث والتطوير طال أربعة مجالات رئيسية بالغة الأهمية فيما يتعلق بمراكز جراحة اليوم الواحد، وهي: المنشأة الصحية، والمهنيون الصحيون، والخدمات المقدمة، والتوثيق والتفتيش.

مسارات

ونوّه الدكتور الملا بأن هيئة الصحة بدبي، تنفذ مجموعة من المسارات التطويرية لرفع مستوى كفاءة المنشآت الصحية في دبي، وأن من بين هذه الإجراءات ما يلزم المنشآت بالحصول على الاعتمادات الدولية، التي تعزز من ثقة المتعاملين تجاه المستشفيات والمراكز والعيادات المتخصصة.

وقال إن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز اللوائح التنظيمية بشأن مراكز جراحة اليوم الواحد، لتحسين جودة وسلامة الرعاية الصحية في إمارة دبي، لافتاً إلى أن المراكز تقوم بدور فعال في تقليل العبء الواقع على المستشفيات، وأنه على الصعيد العالمي، فإن 70 ٪ من جميع العمليات الجراحية قد يتم إجراؤها في إطار «جراحة اليوم الواحد» بدلاً من «العمل الجراحي داخل المستشفيات». ولذلك فإن المؤسسات الصحية العالمية ومن بينها هيئة الصحة بدبي، تعمل دائماً على تطوير المعايير التي تحكم الممارسات الطبية.

درجة تخدير

وذكر الملا أن قطاع التنظيم الصحي أنهى تحديث معايير مراكز جراحة اليوم الواحد، وتحدث عن معايير «المنشأة الصحية» موضحاً أنه سيتم تصنيف تراخيص مراكز جراحة اليوم الواحد إلى أربع فئات تخدير (A,B,C-M, C). وهذا يعني أن كل فئة من فئات مراكز جراحة اليوم الواحد ستكون مقيدة بدرجة تخدير معينة وأدوية تخدير محددة ونوع الخدمات والإجراءات المقدمة فيها.

وفي هذا الجانب أوضح أنه يمكن فقط لمراكز جراحة اليوم الواحد من الفئة C توفير خدمات التخدير العام. ولا يُسمح لجميع مراكز جراحة اليوم الواحد إلا بمعالجة المرضى الأصحاء أو المرضى الذين يعانون من أمراض بسيطة، بحيث إنه يجب عليهم وضع ترتيبات خاصة لكيفية نقل الحالات الطارئة تتوافق مع خدمات الإسعاف في دبي. كما يُطلب من جميع المهنيين الصحيين في مراكز جراحة اليوم الواحد توثيق إجراءات حالات الطوارئ لضمان إمكانية التطور للأفضل.

هذا بالإضافة إلى أنه لم يعد يُسمح لمراكز جراحة اليوم الواحد بإجراء تقييم ما قبل العمليات في مراكز مختلفة، حيث يجب إجراء جميع تقييمات ما قبل العمليات في نفس المركز، ويجب أن يحصل المرضى على فترة تهدئة قبل تاريخ الجراحة. علاوة على ذلك، قام قطاع التنظيم الصحي بتحديث قائمة الأدوية وأجهزة الطوارئ التي يجب أن تكون متوفرة لإدارة حالات الطوارئ قبل نقلها إلى المستشفيات. ويجب على مراكز جراحة اليوم الواحد تقديم دليل على صيانة جميع المعدات والأجهزة الطبية.

تدريب

وفيما يتعلق بـ«المهنيين الصحيين»، أكد الدكتور الملا أنه يجب أن يكون جميع المهنيين الصحيين في مراكز جراحة اليوم الواحد استشاريين أو أخصائيين، ويجب أن يكون هناك دائماً طبيب تخدير أثناء الجراحة للمراكز ذوي الفئات B، CM، C. ويحتم على جميع الأطباء وأطباء التخدير والممرضات العاملين على الجراحة أن يكون لديهم تدريب عملي ويكونوا حاصلين على شهادة إنعاش القلب المتقدم أو شهادة إنعاش القلب المتقدم للأطفال حسب نطاق الخدمات وتنفيذ الحد الأدنى من الإجراءات في السنة للحفاظ على الكفاءة في مجال عملهم، وستخضع اجراءات تجديد تراخيص أطباء التخدير إلى تقديم شهادة سارية المفعول بهذا الصدد، وسيقوم قطاع التنظيم الصحي بتقديم خطة لإعادة تقييم كفاءة أطباء التخدير في المستقبل.

قائمة

أكد الدكتور مروان الملا أنه فيما يخص «الخدمات المقدمة»، فإن قطاع التنظيم الصحي قام بمراجعة قائمة العمليات الجراحية حسب نوع مراكز جراحة اليوم الواحد، وذلك للحد من التجاوزات وسوء الممارسة.وفيما يخص «التوثيق والتفتيش»، أوضح الملا أنه تم إعداد قائمة تضم 20 مؤشراً رئيسياً لتقييم الأداء كل ثلاثة أشهر من قبل قطاع التنظيم الصحي.