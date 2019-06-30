تسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية في العين

المصدر: العين – داوود محمد

أكدت بلدية العين أن النصف الثاني من العام الجاري سوف يشهد تسريع إنجاز مشاريع الخدمات البلدية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق العين، وذلك وفق الرؤية الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، وبما يلبي احتياجات سكان المدينة من المرافق العامة بمواصفات ومعايير عالمية.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى السكان لأبناء منطقة اليحر والساد ورماح وأبو سمرة في مدينة العين، والذي عقد في صالة أفراح اليحر، بحضور الشيخ محمد بن ركاض العامري، والشيخ سالم بن محمد بن ركاض عضو المجلس الوطني السابق، والدكتور مطر النعيمي، مدير عام بلدية العين راشد مغير العميمي، مدير قطاع الخدمات في القطاع الغربي،وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وحضور22 ممثلا لجهات القطاع الحكومي من مختلف الدوائر والمؤسسات.

حرص

أكد المدير العام للبلدية حرص حكومة أبوظبي على انجاز وتلبية كافة متطلبات إنشاء المرافق العامة وخدمات البنية التحتية المرصودة للعام 2019 ووضعها في الخدمة العامة،حيث تم انجاز نسبة كبيرة من تلك الخدمات والمرافق، سيما في مجالات إنشاء الطرق والصرف الصحي والإنارة والمساكن الشعبية وتطوير الحركة المرورية،من خلال إقامة التقاطعات الضوئية بدلا ًمن الدورات وإنشاء الأنفاق والجسور، والتي انجز نسبة كبيرة منها ويتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى مع نهاية العام لتبدأ بعدها المرحلة الثانية داخل المناطق السكنية وتطوير مرافق الأحياء الشعبية القديمة.

رعاية

كما تحدث الشيخ محمد بن ركاض العامري مشيداً برعاية واهتمام حكومتنا الرشيدة في توفير كافة المرافق والخدمات ما يوفر في الوقت والراحة والسعادة لأبناء المنطقة.

بعد ذلك تم عرض المشاريع المقترحة والتي يتم العمل على تنفيذها، حيث يتم العمل على إنشاء مماش خاصة وأخرى للدراجات الهوائية في مناطق اليحر ورماح وحي عالية، وإنشاء حديقة عامة للنساء والأطفال في منطقة البطين، وتخصيص أرض لإنشاء مجلس لأهالي المنطقة في اليحر، وتسمية وترقيم الطرقات الداخلية في منطقة السلامات، وتخصيص أراض استثمارية وتجارية، حيث سيتم طرح موقعين تجاريين في منطقة السلامات واليحر لإنشاء أسواق مجتمعية، إضافة لإنشاء سوق مركزي لبيع الخضار والفواكه واللحوم في منطقة اليحر، وتطوير محلات البقالة في القطاع الغربي، وتوفير صالة رياضية متكاملة.

100 موقف

أكدت إدارة النقل انه يوجد حاليا مشروع متكامل لإنشاء 100 موقف للحافلات خلال العام الحالي،والعمل على صيانة طريق منطقة أبو سمرة، والخزنة والساد، حيث سيتم التنفيذ في الربع الثالث من العام 2019 إضافة لإنشاء مخارج طوارئ للسيارات في مواقف صالة أفراح رماح، والعمل على تطوير الحركة المرورية في دوار توام، حيث المشروع في مرحلة التصميم، كونه من المشاريع الحيوية لمدخل مدينة العين من جهة مشفى توام ويعتبر شرياناً حيوياً.