وزارة الدفاع تطّلع على تجربة شرطة دبي في استشراف المستقبل

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من وزارة الدفاع، برئاسة العميد الركن المهندس مصبح غانم الزحمي، رئيس فريق الاستشراف في الوزارة، مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، بهدف الاطلاع على منهجية المركز في استشراف المستقبل، وأبرز البحوث والدراسات العلمية الصادرة.

كان في استقبال وفد وزارة الدفاع، العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير المركز في شرطة دبي، وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين، وذلك في إطار بحث سبل التعاون مع وحدات العمل بوزارة الدفاع، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق التطلعات المستقبلية، والخروج بمبادرات وحلول ابتكارية، إلى جانب إطلاع وزارة الدفاع على أبرز أنشطة وبرامج المركز، ومنهجيات عمله.

وفي بداية اللقاء، رحب العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، بالعميد ركن مهندس مصبح غانم الزحمي، والوفد الزائر المرافق له، مؤكداً على حرص مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، باعتباره إحدى الوحدات التنظيمية التابعة لشرطة دبي، على التعاون مع جميع الهيئات والدوائر بالدولة في العديد من المجالات والأنشطة، ومنها الجانب العلمي في مجالات إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالمجال الاستشرافي، وإعداد التقديرات التنبؤية، وتحديد الأبعاد المتوقعة للاستشراف المستقبلي.

واستعرض العميد بن سلطان، أمام الحضور الرؤية الاستشرافية خلال السنوات القادمة؛ التي تتضمن الرؤية بالإضافة إلى استراتيجية المركز من خلال الأسلوب الذي يضمن توفير المساندة الكاملة، والدعم الشامل والمتكامل لمتخذ القرار، وذلك وفقاً لإعداد الدراسات والبحوث والتنبؤات المستقبلية، وطرح الرؤى والأفكار والمبادرات الإبداعية التي من شأنها أن تساهم في تطوير وتحسين الأداء المؤسسي.