نيابة دبي تفوز بجائزتين في «أفكار عربية»

المصدر: دبي - البيان

حصلت النيابة العامة بدبي، على جائزة «أفكار عربية» التي تنظمها مجموعة دبي للجودة، عن فئة إسعاد المتعاملين وفازت بها مبادرة الكفالة الذكية، وفئة الابتكار وفازت بها مبادرة الأمر الجزائي. وتسلم الجائزتين المستشار حمد الخلافي المحامي العام الأول رئيس النيابة الكلية، والمستشار سامي الشامسي المحامي العام الأول رئيس نيابة بردبي.

ويعد الفوز بالجائزتين إضافة أخرى إلى سجل نجاحات الدائرة وسعيها نحو الريادة حيث يعكس مدى حرص النيابة العامة على تقديم وتنفيذ الأفكار الخلاقة إلى جانب تطبيق آليات الإبداع و أدوات الابتكار في العمل القضائي والمؤسسي وصولاً إلى التميز العالمي الذي يحقق أهداف ورؤية إمارة دبي.

وتهدف مبادرة الأمر الجزائي إلى سرعة البت في الدعاوى الجزائية وتخفيف العبء عن المحاكم وتبسيط إجراءات التقاضي واختصار الوقت والجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية، فيما تحقق مبادرة الكفالة الذكية، أهدافاً عدة، منها جوانب إنسانية تتمثل في الحد من حبس المتهمين في القضايا البسيطة، مثل الشيكات، ما يساعدهم على حل مشكلاتهم، فضلاً عن تقليل نفقات توقيف المتهمين أو حبسهم، بالإضافة إلى إلغاء الكفالة بحجز جوازات السفر، وضمان تنفيذ الأحكام، وصولاً إلى هدف أسمى وهو إسعاد المتعاملين.