إطلاق موقع «أبوظبي القضائية» للتعليم عن بُعد

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، الموقع الإلكتروني لأكاديمية أبوظبي القضائية للتعليم والتدريب عن بُعد واللغات، وذلك في إطار جهود دائرة القضاء للمساهمة في إعداد كوادر بشرية وطنية قضائية وأعوان للقضاء قادرين على العبور بقضاء إمارة أبوظبي للريادة عالمياً في العمل القضائي العدلي الناجز ووفق أفضل الممارسات المثلى الدولية. وبما يحقق رؤية حكومة أبوظبي في جعل إمارة أبوظبي استثماراً ومقصداً للريادة العدلية دولياً.

وأوضح المستشار العبري خلال مراسم الإطلاق التي تمت بحضور مدير عام الأكاديمية بالإنابة؛ أن الموقع سيكون بمثابة مؤسسة تعليمية متكاملة لتقديم خدمات التدريب وتعليم اللغات عن بعد والخدمات التدريبية والتعليمية لكافة المشاركين في الدورات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، إضافة إلى خدمات الاستعلام والتسجيل والاشتراك في الدورات للأفراد والمؤسسات الراغبة بذلك. مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة التي جاءت ترجمةً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بمحورية العدالة في عملية التنمية والعمران المستدام، وأنها لا تقوم إلا من خلال كادر بشري وطني مؤهل عبر تقديم خدمات تدريب وتعليم مستمر تتوافق مع احتياجات التنمية المتسارعة في الدولة والعالم.

من جهتها أكدت أكاديمية أبوظبي القضائية، أنه سوف تتيح من خلال موقعها للتدريب وتعليم اللغات عن بعد لكافة الفئات المستهدفة برامج تعليمية وتدريبية للتأهيل الأساسي والتخصصي والمستمر في المجال القضائي والقانوني والعلوم المكملة واللغات، وذلك وفق أفضل الممارسات الدولية. حيث تتيح للمتدرب الحصول على المادة العلمية والتواصل المباشر مع المدربين، وحضور المحاضرات عبر تقنية الاتصال المرئي والسمعي المباشر، وأداء الاختبار عن بعد.