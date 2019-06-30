شرطة دبي وشركة صينية تتعاونان لتطوير الأنظمة في مجال الطائرات المسيرة

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي اتفاقية تعاون مشترك مع شركة دي جيه آي الصينية، كبرى الشركات العالمية لصناعة الطائرات المُسيّرة، بهدف تطوير الأنشطة المشتركة بين الطرفين في مجال الطائرات بدون طيار، والتعاون في مجال التدريب والتأهيل التخصصي والبحث العلمي وتبادل المعلومات.

وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي، اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومن جانب الشركة، روجر ليو، رئيس شركة دي جيه آي، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء مهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، والنقيب سعيد المهيري، رئيس قسم مركز أنظمة الطائرات المسيرة في الإدارة العامة للعمليات، والملازم مهندس محمد زينل، والوفد المرافق لرئيس الشركة.

شراكة

وتتيح الاتفاقية للقيادة العامة لشرطة دبي ولشركة دي جيه آي، الشراكة في الأنظمة المتعلقة بالطائرات المسيرة، وتحسين خدمة ما بعد الشراء من قبل الشركة المصنعة، وتبادل الأبحاث الحديثة والمتعلقة بالجانب الأمني في الطائرات المسيرة، والمستجدات في هذا المجال، وكذلك تبادل الخبراء والمدربين المتخصصين للتدريب والتأهيل، وإقامة التجارب للأنظمة الجديدة والحصرية من قبل الشركة في مقر مخصص في شرطة دبي، والتسويق المشترك في المنصات في المؤتمرات والندوات. وقال اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن هذا التفاهم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على التخصصية في إدخال «طائرات بدون طيار» للقطاعات الشرطية وفقاً للعمليات الرئيسية لكل قطاع، وهو ما يساعد في بسط السيطرة الأمنية وتعزيز الأمن والأمان، باستخدام أحدث الأنظمة والتقنيات، وأن تعاون شرطة دبي مع شركة دي جيه آي الصينية، يأتي نتيجة للسمعة العالمية للشركة التي تعد الرائدة في هذا المجال.

خبرات

شكر روجر ليو، رئيس شركة دي جيه آي، القائد العام لشرطة دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، على فتح مجالات التعاون في هذا القطاع، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تعزز من التعاون في تبادل المعلومات والخبرات التي تسهم في دعم وتطوير هذا المجال،