مناقشة أساليب التحقيق مع الأطفال

المصدر: دبي - البيان

افتتح العميد عارف محمد أهلي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، في نادي ضباط شرطة دبي، دورة تدريبية بعنوان «أساليب التحقيق مع الطفل»، للعاملين في مجال التحقيق في كافة مراكز الشرطة والإدارات العامة ذات الصلة، بهدف رفع مستوى الكفاءة في أساليب التحقيق والاتصال مع الطفل، والتعرف على أشكال العنف ضد الأطفال، والممارسات العالمية في مجال التحقيق مع الأطفال.

وقال العميد عارف، إن شرطة دبي تعمل بشكل مستمر على تطبيق أفضل المعايير والممارسات في كافة المجالات ومنها مجال حماية الطفل، وتنظم بشكل دائم الدورات والندوات وورش العمل المتعلقة بهذا الجانب، لما له من أهمية بالغة على الأسرة، والتي هي نواة المجتمع وركيزته، وذلك بهدف زيادة مستوى الوعي للعاملين في هذا القطاع، وللمجتمع بشكل عام.

تجارب

وأوضح، أن المحاضرات، تهدف إلى تزويد المحققين بالمعارف والعلوم والأساليب والأدوات الصحيحة التي تساعدهم في التحقيق مع الطفل بطريقة ناجحة، واطلاعهم على التجارب العالمية.

وأشار العميد عارف إلى أن الدورة تتضمن أربعة محاور، وهي: أشكال العنف ضد الأطفال، ومهارات الاتصال للعاملين في مجال حماية الطفل، وممارسات الدول في مجال التحقيق مع الطفل، ومحور المقارنة بين ممارسات الدول وممارسات شرطة دبي في مجال التحقيق مع الأطفال، ويقدم هذه المحاضرات كل من المستشارة ريم عبيدات، والأستاذة ضحى بلعبيد.