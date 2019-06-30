بدء تشغيل «نور أبوظبي» أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الشركة الرائدة بمجال تخطيط وشراء وتوفير المياه والكهرباء في دولة الإمارات، عن بدء التشغيل التجاري لمحطة «نور أبوظبي» - أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم - بطاقة إنتاجية قدرها 1.177 ميجاواط.

ويتيح المشروع لأبوظبي زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة والحد من استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، الأمر الذي يساعد على جعل الطاقة أكثر استدامة وكفاءة ويقلل الانبعاثات الكربونية لإمارة أبوظبي بمقدار مليون طن متري سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة من شوارع الإمارة. وتم إنشاء محطة «نور أبوظبي» في منطقة سويحان بأبوظبي بتكلفة إجمالية 3.2 مليارات درهم، وهي مشروع مشترك بين حكومة أبوظبي وائتلاف يضم شركة ماروبيني اليابانية وشركة جينكو سولار القابضة الصينية.

عطاءات

وتضم المحطة التي توفر طاقة إنتاجية تكفي لتغطية احتياجات 90 ألف شخص، أكثر من 3.2 ملايين لوح شمسي تم تركيبها على مساحة 8 كيلومترات مربعة. وعدا عن حجم الموقع، سجلت «نور أبوظبي» رقماً قياسياً جديداً عند تقديم العطاءات، حيث استقطبت التعرفة الأكثر تنافسية على مستوى العالم بقيمة 8.888 فلوس لكل كيلوواط ساعة. ولتحقيق التشغيل التجاري الكامل في الوقت المحدد، وصل عدد العاملين في الموقع خلال ذروة العمليات الإنشائية إلى أكثر من 2900 شخص.

علامة

وقال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه وكهرباء الإمارات: «يمثل إنجاز هذا المشروع علامة فارقة في استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تم إطلاقها في عام 2017 بهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة إلى 50% بحلول عام 2050، وتقليل البصـــمة الكـــربونية لتوليد الطاقة بنسبة 70%». وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «ستسهم محطة نور أبوظـــبي في قـــطاع الطاقة المتجددة من خلال زيادة قدرات توليد الطاقة الشمسية الحالية في أبوظبي من 110 ميجاواط إلى 1.287ميجاواط، بالإضافة إلى قابلية الزيادة المستمرة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات».

برنامج

وقال تشارلز باي، رئيس أعمال إنتاج الطاقة المستقلة في جينكو إنترناشيونال: «ممتنون للفريق الحكومي الذي وضع برنامج مناقصات عالمي المستوى، وتمتع بمستوى عالٍ من الاحترافية، وقدم لنا دعماً قوياً على امتداد هذه العملية. ولم يكن للمشروع أن يحقق كل هذا النجاح لولا التعاون السلس بين شركائنا وأصحاب المصلحة الآخرين، ونحن ممتنون لهذا العمل الجماعي الرائع». وعلق يوشياكي يوكوتا، الرئيس التنفيذي للعمليات، قسم أعمال الطاقة في شركة ماروبيني: «نحن سعداء للغاية بتسليم أكبر محطة مستقلة لإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم وبلوغها مرحلة التشغيل الكامل وفقاً للميزانية المقررة والموعد المحدد».