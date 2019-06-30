إصدار جديد لنظام إدارة الأداء الإلكتروني

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شرطة أبوظبي الإصدار الجديد لنظام إدارة الأداء الإلكتروني (بوابة الأداء) في ورشة عمل نظمها مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بحضور ممثلين من جميع القطاعات.

وأوضح العميد خالد عبد الله الخوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، أن الورشة تهدف إلى دعم الخطة الاستراتيجية لشرطة أبوظبي والمتمثلة في أولويتها الاستراتيجية (منظمة شرطية تدار بكفاءة وفاعلية). وأضاف: إن النظام يأتي تحقيقاً لأهداف خطة أبوظبي التي تعد ترجمة وتحديثاً لأجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي، والتي تؤكد أهمية وضع صورة موحدة ومتكاملة للعمل الشرطي، بما يحقق تطلعات مجتمع الإمارة، ويعزز من مكانتها إقليمياً ودولياً.