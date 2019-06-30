انطلاق تمرين التحالف الأمني الدولي في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي-وام

ينطلق اليوم التمرين الأول للتحالف الأمني الدولي 2019 «ISALEX19»، بمشاركة 50 ممثلاً عن جهات إنفاذ القانون من الدول التي تشكل التحالف الأمني الدولي، إلى جانب ممثلين عن فرق تكتيكية ووحدات التدخل السريع والإعلام والاتصالات والدفاع المدني والتخلص من المتفجرات «EOD».

ويعد التمرين تجربة واقعية لاختبار جاهزية الفرق، وتقييم الأدوات والاستراتيجيات والإجراءات التي تم تطويرها من قبل دول التحالف الأمني الدولي بشكل مشترك، منذ انطلاق التحالف عام 2017.

يشار إلى إن التحالف الأمني الدولي، الذي انطلق في أبوظبي 2017، يعد مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والقارات، وجرائم التطرف، من خلال مشاريع تعاونية، وعبر تبادل الخبرات في الممارسات المطبقة في هذه الدول.. ويضم حالياً تسع دول، هي «الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية الفرنسية، والجمهورية الإيطالية ومملكة البحرين والمملكة المغربية ومملكة إسبانيا وجمهورية السنغال، وجمهورية سنغافورة وجمهورية سلوفاكيا».

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد رحب بالدول المشاركة بالتمرين. وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «نرحب بالدول الأعضاء في التحالف الأمني الدولي للمشاركة في «ISALEX_UAE2019» التمرين الأول من نوعه عالمياً في أبوظبي والذي يُعقد بتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزير العمل مع الشركاء لمواجهة مختلف التحديات وصولاً إلى عالم أكثر أماناً واستقراراً وازدهاراً».