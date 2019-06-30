رئيس غينيا يشكر سيف بن زايد.. ويعين إماراتياً مستشاراً للحكومة

المصدر: أبوظبي- وام

أشاد ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، بجهود جامعة الدول العربية، ودعم حكومة الإمارات العربية المتحدة، الذي أسفر عن تطوير الرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، معتبراً إياها مرجعاً معرفياً مهماً، يمكن الاستفادة منها في البلدان الأفريقية لتطوير البنى التحتية التكنولوجية والاقتصادية، وبما يدعم المشاريع التنموية، ويعزز من فرص النمو الاقتصادي.

كما تقدم بالشكر والتقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على متابعته لهذا المشروع الاستراتيجي، الذي يدعو إلى حشد القدرات والخبرات الدولية، وتفعيل التعاون المشترك لتحقيق مجموعة من الأهداف التنموية المستدامة للنهوض بالمجتمعات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس كوندي لوفد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، برئاسة الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والوفد المرافق في مقر الرئاسة الجمهورية، بالعاصمة كوناكري، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الغينية.

وأصدر الرئيس كوندي، قراراً بتعيين الدكتور المهندس علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية، مستشاراً خاصاً للحكومة الغينية، للاستفادة من خبراته في مجال التحول الرقمي.