محاكم دبي تستقبل طلبات التسجيل لطلبة التدريب الصيفي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إدارة الموارد البشرية في محاكم دبي، عن بدء استقبال طلبات التسجيل ببرنامج التدريب الصيفي 2019 تحت شعار «صيف السعادة»، حيث يستهدف الطلبة المواطنين المستمرين في الدراسة بالجامعات أو الكليات، وكذلك الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019.

وقال إبراهيم محمد الحمادي رئيس قسم تنمية واستثمار الموارد البشرية بمحاكم دبي: إن الدائرة تحرص سنوياً على تنظيم برنامج التدريب الصيفي للطلبة والطالبات، بهدف غرس المبادئ والقيم النبيلة لدى الطلبة، وتنمية مواهبهم وقدراتهم العملية وتأهيلهم لخوض غمار الحياة، مسلحين بالتجارب والخبرات اللازمة التي تساعدهم في مستقبلهم العملي، وتهيئتهم لتحمّل المسؤولية من خلال ممارسة العمل، والاطلاع على ما تقدمه المؤسسات التي يلتحقون بها.

وأفاد الحمادي بأن استقبال طلبات الالتحاق سوف يكون في الفترة من 30 يونيو 2019 إلى 4 يوليو 2019، حيث تتضمن المستندات المطلوبة: ملء استمارة طلب التحاق، وصورة من بطاقة الهوية وصورة شخصية واحدة، بالإضافة إلى شهادة استمرارية دراسة لطلبة الجامعات والكليات، وشهادة الثانوية العامة لطلبة الصف الثاني عشر، على أن يبدأ البرنامج رسمياً في 14 يوليو ويختتم في 8 أغسطس من هذا العام.